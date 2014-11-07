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المغرب:لن نقدم أكثر من الحكم الذاتي لحل أزمة الصحراء

7/11/2014

قال الملك محمد السادس عاهل المغرب إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلاده قبل سنوات لحل النزاع حول إقليم الصحراء الغربية هو "أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب" في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
 
وأضاف العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب الليلة الماضية بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاسترجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية "إن المغرب عندما فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه فإن ذلك لم يكن قطعا ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية."
 
وكان المغرب قد قدم للأمين العام للأمم المتحدة عام 2007 مقترحا للحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية الذي يتنازعه مع جبهة البوليساريو.
 
ويقضي هذا المقترح بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وهو ما ترفضه البوليساريو التي تطالب بالاستقلال التام عن المغرب وإجراء استفتاء الأمر الذي يرفضه المغرب.
 
وقال الملك محمد "المغرب ليس لديه أي عقدة لا في التفاوض المباشر ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان… لكن يجب التأكيد هنا على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة."
 
ويعد النزاع على الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث ضم المغرب الصحراء عقب انسحاب الاستعمار الأسباني منها في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب باستقلال الإقليم
الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية.

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