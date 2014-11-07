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السيستاني: فساد الجيش العراقي صب في مصلحة تنظيم الدولة

7/11/2014

آية الله علي السيستاني

قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إن الفساد في القوات المسلحة العراقية مكن تنظيم الدولة من السيطرة على مناطق كبيرة في شمال البلاد. وزاد السيستاني من انتقاده لقادة العراق منذ تقدم تنظيم الدولة وهو ما خلق أسوأ أزمة تعيشها البلاد منذ الغزو الامريكي الذي اسقط نظام صدام حسين عام 2003.

وتلا مساعد للسيستاني في بث تلفزيوني مباشر من مدينة كربلاء الجنوبية خطبة الجمعة للمرجع الشيعي العراقي الأعلى طرح خلالها تساؤلا عما إذا كان الجيش فاسدا. وقال "نعتقد أن ما حصل  من تدهور أمني قبل  أشهر هو الكفيل بالإجابة عن ذلك. "إن الموضوعية تقتضي أن يتسلم المواقع العسكرية المختلفة من يكون مهنيا وطنيا مخلصا شجاعا لا يتأثر في أداء واجبه بالمؤثرات الشخصية أو المادية."

وخلال الأشهر القليلة الماضية انتقد السيستاني علانية القادة العراقيين ورجال السياسة قائلا إن صراعاتهم وخلافاتهم الطائفية تقوض البلاد.

وانهار الجيش العراقي الذي تلقى تمويلا وتدريبا أمريكا تكلف 25 مليار دولار أمام مقاتلي تنظيم الدولة. ومنعت الغارات الجوية الامريكية التنظيم  من التقدم أكثر والسيطرة على مزيد من الأراضي منذ اغسطس/ أب حين تمكن التنظيم المنشق عن القاعدة من إلحاق الهزيمة بقوات البشمركة الكردية العراقية وفجر نزوحا جماعيا.

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