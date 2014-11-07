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الرئيس اليمني يعلن تشكيل حكومة جديدة

7/11/2014

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

ذكر التلفزيون اليمني الجمعة إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف خالد بحاح في خطوة قد تساعد على نزع  فتيل أزمة سياسية.

وأذاع التلفزيون أسماء 34 وزيرا في الحكومة الجديدة التي تضم  سياسيين من جماعة الحوثيين التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر  أيلول الماضي وسياسيين من جماعة الحراك الجنوبي الانفصالية.

في سياق أخر احتشد عشرات اليمنيين المناصرين  لأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الجمعة في ساحة التحرير بالعاصمة صنعاء، وفي محافظات أخرى  وذلك رفضا لما أسموه الاستقواء بالأجنبي".

وجاء ذلك بعد الدعوة التي وجهتها وسائل الإعلام الموالية لحزب المؤتمر الذي يقوده صالح، ردا على الإنذار الذي وجهه سفير الولايات المتحدة  الأمريكية في اليمن، لمغادرة صالح من البلاد في غضون الساعات القادمة  حسب تصريحاتهم.

وقال القيادي في حزب المؤتمر ورئيس تحرير موقع المؤتمر نت عبد الملك  الفهيدي إن التهديدات التي وجهها  السفير الأمريكي لصالح صحيحة ومؤكده، وتم نقلها إلى حزب المؤتمر عبر  وسيط من أحد سفراء الدول الأجنبية.

وقال الفهيدي :"إن المسيرات التي خرجت اليوم  جاءت لرفض تلك التهديدات  .. ولرفضها أيضاً قضية العقوبات التي سيصدرها مجلس الأمن في اجتماعه  القادم".

وتابع :"في حال أصدر مجلس الأمن أي عقوبات لصالح فقد أعلنت اللجنة  الشعبية المنظمة للمسيرة اليوم بأنه سيكون هناك إجراءات تصعيديه شعبيه  سيعلن عنها لاحقا .. الشعب لن يقبل أي عقوبات خاصة وأن مجلس الأمن لا  يستند في إصدار تلك العقوبات سوى على معلومات وتقارير مغلوطة تخدم مصالح  خارجية وداخلية".

وكانت السفارة الأمريكية قد نفت تماماً الأربعاء الماضي، الأنباء التي  تحدثت عن أن السفير الأمريكي طلب من صالح مغادرة البلاد.

وقالت في بيان صادر عنها :"هذا التقرير غير صحيح…ولم يتم إيصال أي  رسالة من هذا القبيل من الولايات المتحدة إلى الرئيس السابق صالح".

 

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