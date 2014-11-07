إسرائيل تعقد مؤتمرا للأمن الداخلي بمشاركة دولية

تعقد إسرائيل الأسبوع المقبل مؤتمرا للأمن الداخلي يشارك فيه العديد من وزراء الأمن من عدة دول ورؤساء أجهزة استخبارات أجنبية واوروبية إضافة إلى عدد من الدول التي لاتقيم علاقات مع إسرائيل.

وينظم المؤتمر الذي يستغرق أربعة أيام معهدالصادرات الإسرائيلية بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والخارجية وهيئة التعاون للدفاع الدولي بوزارة الدفاع وزارة الأمن الداخلي، في إسرائيل حسبما ذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وقال رئيس المعهد رامزي جاباي إنه في عام2013 بلغت الاستثمارات العالمية في الأمن الداخلي نحو 215 مليار دولار رغم إن الرقم مرشح للوصول الى 344 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة.

وأضاف إن حجم الصادرات الإسرائيلية في قطاع الامن الداخلي يبلغ 1.2 مليار دولار ,وتابع إن صادرات إسرائيل في مجال التكنولوجيا بلغ 2.5ملياردولار في 2013.