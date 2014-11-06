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فيسبوك يجمع التبرعات لمؤسسات مكافحة الإيبولا

6/11/2014

قالت شركة فيسبوك إنه سيكون بإمكان مستخدمي موقعها الشهير للتواصل الاجتماعي الآن التبرع مباشرة لعدة مؤسسات خيرية معنية بالإغاثة من مرض الإيبولا من خلال زر أعلى صفحاتهم الشخصية على الموقع.
 
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني الخميس إن بوسع مستخدمي فيسبوك التبرع لثلاث مؤسسات خيرية هي إنترناشونال ميديكال كور والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومؤسسة انقذوا الأطفال اعتبارا من اليوم.
 
وستتبرع الشركة أيضا بمئة نقطة خدمة لتوفير الانترنت واستخدام المكالمات الصوتية لعمال الإغاثة في الدول المتضررة من مرض إيبولا مثل غينيا وليبيريا وسيراليون. 
 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرج في اكتوبر تشرين الأول إنه سيتبرع هو وزوجته بمبلغ 25 مليون دولار للمؤسسة الأمريكية "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" تخصص لمكافحة الإيبولا.
 
وأدى تفشي المرض القاتل إلى وفاة نحو خمسة آلاف شخص في غرب إفريقيا وعولجت تسع حالات إصابة في الولايات المتحدة منذ اغسطس آب.

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