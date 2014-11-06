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غارات تقودها أمريكا تستهدف جبهة النصرة في سوريا

6/11/2014

قال معارضون وسكان يوم الخميس إن غارات جوية شنتها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية استهدفت جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة وفصيلا متطرفا آخر في شمال غرب سوريا
خلال الليل.
 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع مجريات الحرب في سوريا عبر شبكة من المصادر إن سلسلة من الضربات الجوية استهدفت جبهة النصرة بما في ذلك في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث هزمت الجماعة الأسبوع الماضي مقاتلين للمعارضة السورية المدعومة من الغرب.
 
وقال المرصد ومقره بريطانيا إن ضربة على قاعدة قرب مدينة حلب الشمالية قتلت ستة على الأقل من مقاتلي النصرة, وأضاف إن جماعة أحرار الشام الإسلامية المتشددة قصفت أيضا اثناء الليل.
 
وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها جبهة النصرة للغارات في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إلى "إضعاف وتدمير" تنظيم الدولة الإسلامية الذي يخوض اشتباكات مع فرع القاعدة, وكانت جبهة النصرة لوقت طويل من اكفأ الجماعات التي تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد.
 
ويعتقد ان العديد من القادة قتلوا في الضربات الأولى ضد النصرة في سبتمبر ايلول من بينهم محسن الفضلي الكويتي المولد الذي يعرف أيضا باسم أبو أسماء الجزراوي الذي يشتهر بأنه عضو سابق في الدائرة المقربة من أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.

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