تونس:نشارك الجزائر نفس التصور لحل الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية التونسي، المنجي حامدي الخميس، إن بلاده والجزائر تتقاسمان "نفس التصور" بخصوص إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا عبر المصالحة والحوار.

وقال حامدي عقب محادثات جمعته مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح للصحافة، أن زيارته إلى الجزائر تأتي في إطار "التنسيق والتشاورالمستمر بين البلدين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا".

وأضاف "البلدان لهما نفس التصور ونفس الخيار والمتمثل في دعم وتشجيع الإخوة الليبيين على المصالحة والحوار بغية التوصل إلى حل سلمي للأزمة في هذا البلد" موضحا أن تونس تدعم بـ" صفة كاملة" المبادرة الجزائرية حول الأزمة الليبية.

كما أكد بأن تواجده بالجزائر يدخل أيضا في إطار " تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمثالية" بين البلدين، مشدداً على أهمية العمل المشترك للحفاظ على جودة هذه العلاقات.

وأشار وزير خارجية تونس أنه "من الطبيعي أن تهتم الجزائر بالشأن التونسي نظرا لتواجد البلدين في محيط واحد ويجمعهما مصير ومستقبل واحد".