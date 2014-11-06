انتشار الإيبولا بمعدلات سريعة في أفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إنها لا تزال ترى تراجعا في عدد حالات الإصابة الأسبوعية بفيروس "الإيبولا" في ليبيريا، رغم أن معدلات الإصابة بالمرض لا تزال آخذة في الارتفاع في سيراليون ومستقرة في غينيا.

الممرضة الإسبانية تيريزا روميرو، أول شخص يصاب بفيروس إيبولا خارج إفريقيا، تعافت من المرض

وأعلنت الدول الثلاث عن ظهور 1828 حالة إصابة بالمرض خلال الأيام الأحد والعشرين الماضية، وهي فترة الحضانة القصوى للفيروس، وأن 64 في المئة من هذه الحالات الجديدة كانت في سيراليون.

وأبلغت عواصم الدول الثلاث عن انتشار المرض بمعدلات سريعة خلال الأسبوع المنصرم، لكن لم تظهر حالات جديدة مؤكدة في مركز تفشي المرض وهو منطقة "جيوكيدو" في غينيا.

ووفقا لأحدث تقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4818 من بين 13042 حالة حتى الثاني من نوفمبر، لكن المنظمة كررت تحذيرها بأن الأرقام لا تزال منخفضة للغاية بسبب عدم الإبلاغ عن حالات.