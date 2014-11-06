المعلم: روسيا ستزود دمشق بصواريخ إس 300 مضادة للطائرات

قال وزير الخارجية السورى وليد المعلم في تصريحات نشرت الخميس ان بلاده ستحصل قريباً على صواريخ روسية بعيدة المدي مضادة للطائرات من طراز إس 300 وأسلحة أخرى من شأنها المساعدة في تعزيز دفاعاتها.

وتوجه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضربات الى الجماعات المسلحة في سوريا منذ أكثر من شهر خاصة في شرق وشمال البلاد. وكثفت القوات السورية غارتها الجوية لا سيما في غرب البلاد.

وقال المعلم في المقابلة التى نشرتها جريدة الاخبار اللبنانية ندرك أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأسباب داخلية يريد تجنب الحرب مع سوريا مكتفيا بالتدخل الجوي ضد داعش، ونحن نفيد من ذلك. لكن لا نعرف كيف سيتصرف أوباما تحت الضغوط المتصاعدة والتى ستكون أكثر تأثيرا إذا ما تمكن الجمهوريون من تحقيق أغلبية في الانتخابات الأمريكية النصفية.

كما أضاف لذلك علينا أن نستعد هذا ما أوضحناه بصراحة للروس وطلبنا منهم استغلال الوقت وتزويدنا بأسلحة نوعية، وردا على سؤال حول ما اذا كانت هذه الاسلحة هى اس 300 قال المعلم نعم. وسواها من الأسلحة النوعية التى تمكن الجيش السوري من مواجهة التحديات المقبلة.

وقال إن الحكومة السورية لم تحصل عليها بعد ولكن سنحصل عليها وعلى أسلحة نوعية أخري في مدي معقول. شركات السلاح الروسية تعمل وفق بيروقراطية بطيئة لكن المشكلة الرئيسية في طريقها إلى حل سريع أعنى موافقة الكرملين السياسية. وهى قاب قوسين أو أدنى.

وتعد روسيا التى لها قاعدة بحرية في ميناء طرطوس السورى هى المورد الرئيسى من العتاد العسكرى إلى سوريا بما في ذلك العربات المدرعة والطائرات بلا طيار والقنابل الموجهة.

ونفى المعلم طلب بلاده قرضاً بقيمة مليار دولار من روسيا قائلا لدينا تسهيلات ائتمانية كافية من الحليف الإيرانى. أما ما طلبناه ووجد تفهما وتجاوبا من الروس أهم من القرض سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التى ستساهم في دعم الاقتصاد السورى وتعزيز الصمود وإعادة الإعمار.