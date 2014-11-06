الأردن يشتكي إسرائيل لدى مجلس الأمن

تقدم الأردن بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اقتحام القوات الإسرائيلية للحرم القدسي الأربعاء، وأشار إلى أنه سيتخذ خطوات وإجراءات قانونية أخرى لوقف هذه الهجمات.

أضرار مادية لحقت بالحرم القدسي جراء اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين

ودعا الأردن في رسالة إلى مجلس الأمن الدول الخمسة عشر الأعضاء إلى محاسبة إسرائيل عن عملية الاقتحام التي قال إنها ألحقت أضرارا مادية بالحرم القدسي الشريف.

وقال "جاري كوينلان" سفير استراليا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، إنه تلقى رسالتين أيضا من البعثتين الإسرائيلية والفلسطينية حول أعمال العنف الأخيرة.

وكان الأردن قد استدعى الأربعاء سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الحرم القدسي الشريف.