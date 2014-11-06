أوكرانيا تتهم روسيا بحشد جديد لقواتها على طول الحدود

اتهمت أوكرانيا روسيا الخميس بمواصلة حشد قواتها العسكرية على طول الحدود بين البلدين , وقال أندريه ليسينكو المتحدث باسم مجلس الأمن في كييف إن نحو 60 عربة مدرعة، بينها 50 دبابة تي – 64 تم نقلها بالقطار إلى مدينة قريبة من الحدود في منطقة روستوف في جنوب روسيا.

وأضاف ليسينكو إنه لم يتم رسم أيه علامات تمييز وطنية على تلك المركبات.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي( ناتو) ينس شتولتنبرج قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن القوات الروسية تتحرك مرة أخرى بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لها في شرق اوكرانيا بصورة سرية وذلك من خلال تدريبهم وتجهيزهم بالمعدات وإرسال المتطوعين والقوات الخاصة لهم عبر الحدود.

وتنفي روسيا كل تلك الاتهامات ,وقالت السلطات في مدينة دونيتسك إنه يمكن سماع أصوات نيران المدفعية على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة.

واستمر القتال في دونيتسك، التي كان يبلغ تعداد سكانها وقت السلم أكثر من مليون شخص، بالرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويتركز القتال حول المطار، الذي لا تزال القوات الحكومية الأوكرانية تدافع عنه بضراوة.

وكان طفلان قد لقيا حتفهما امس الاربعاء، عندما ألقيت قنبلة على ملعب مدرسة قريبة من المطار أثناء ممارستهما لعب كرة القدم.

وتدهور الوضع الأمني بعد اجراء الانفصاليين انتخابات الرئاسة الخاصة بهم يوم الأحد الماضي والتي رفضتها أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولقي أكثر من 3600 شخص حتفهم منذ بدء الصراع العنيف بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية في نيسان/أبريل الماضي .