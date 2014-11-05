هجوم ارهابي مسلح يستهدف حافلة عسكرية في تونس

أعلنت مصادر عسكرية تونسية الأربعاء إن هجوما مسلحا استهدف حافلة عسكرية مخصصة لنقل جنود وعائلاتهم أسفر عن وقوع عدد من الاصابات.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء التونسية بان حافلة عسكرية على الطريق الرابطة بين مدينتي الكاف وجندوبة شمال غرب البلاد تعرضت ظهر اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وأوضح نفس المصدر وقوع ما لا يقل عن ثماني اصابات بين الركاب .

ولم يتم التأكد من وقوع وفيات لكن تقارير إعلامية أوردت سقوط حالتي وفاة بين الجنود.

وهذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف وسيلة نقل عسكرية.

ويلاحق الجيش منذ أكثر من عام جماعات مسلحة متحصنة بالجبال والمرتفعات على الحدود الغربية مع الجزائر بما في ذلك جبل الشعانبي الذي تتمركز به كتائب عقبة ابن نافع الذراع العسكري لتنظيم أنصارالشريعة المحظور.

وسقط العشرات من العسكريين جراء انفجار الغام زرعتها عناصرإرهابية وكمائن نفذها مسلحون وسط الغابات والأحراش.