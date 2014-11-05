مقتل قيادي في تنظيم القاعدة في هجوم أمريكي بوسط اليمن

قالت مصادر قبلية الأربعاء إن مسؤولا كبيرا في تنظيم القاعدة مدرجا على قوائم المطلوبين في الولايات المتحدة وزعيما محليا لجماعة أنصارالشريعة المرتبطة بالقاعدة قتلا في هجوم أمريكي بطائرة بدون طيار في وسط اليمن.



وأضافت المصادر أن نبيل الذهب زعيم جماعة أنصار الشريعة في محافظة البيضاء في وسط اليمن قتل مع أربعة آخرين أعضاء في تنظيم القاعدة بينهم شوقي البعداني. والبعداني قيادي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على قوائم المطلوبين في الولايات المتحدة.



وأكد مأمون حاتم وهو قيادي آخر في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على حسابه على تويتر مقتل الذهب في هجوم"الطائرات الأمريكية تدفع عن الحوثة صولات المجاهدين".



وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن البعداني قتل وأضافت إن قياديا في القاعدة عرفته باسم أبو ميسرة الحنكي قتل أيضاً في غارات جوية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت البعداني "كإرهابي عالمي" قائلة إنه متورط على الأقل في مؤامرتين ضد السفارة الأمريكية في صنعاء وتفجير انتحاري في العاصمة اليمنية في عام 2012 قتل فيه أكثر من 100 جندي.



وقالت المصادر القبلية إن طائرات أمريكية دون طيار قتلت عشرة متشددين على الأقل يشتبه أنهم مرتبطون بالقاعدة في وسط اليمن أمس حيث قتل عشرة أشخاص آخرون في معارك تدور بين أفراد من جماعة أنصار الشريعة والحوثيين.