البث الحي
منوعات

مجلس النواب اللبناني يمدد ولايته لغاية 2017

5/11/2014

للمرة الثانية ، يمدد مجلس النواب اللبناني ولايته لغاية يونيو 2017 ، وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني إحتجاجا على عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية.

ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الاصلية المؤلفة من أربع سنوات.

وتقول الأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد إن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات.

وقد صوتت كتل المستقبل وحزب الله وكتلة جنبلاط وكتلة رئيس مجلس النواب  نبيه بري وكتلة القوات اللبنانية لصالح قانون التمديد، بينما قاطعت كتلتا التيار الوطني الحر  بزعامة ميشال عون وحزب الكتائب الجلسة تعبيرا عن رفضهما التمديد مرة ثانية.

وبذلك يكون عدد المعارضين للتمديد محدود وبالتالي لم يستطيعوا منع تمرير القرار خاصة مع توفر النصاب المطلوب.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية والمرشح لرئاسة الجمهورية  سمير جعجع اقترح استغلال اكتمال النصاب القانوني في جلسة اليوم لإنهاء الفراغ الدستوري الناجم عن عدم اختيار رئيس جديد للبلاد ، ولكن لم يتحقق ذلك.

ويرى بعض اللبنانيين أن الوضع الأمني في لبنان لا يسمح بإجراء الانتخابات النيابية في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها البلاد ، فيما يرى آخرون أنه لا يوجد أي سبب يمنع إجرائها.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

إيطاليا تدعو إلى عدم التصعيد مع تركيا وأردوغان: أي عقوبات أوربية لا تعنينا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)