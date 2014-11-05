رونالدو: "قمت بأشياء جيدة" لنيل الكرة الذهبية مجدداً

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو الأربعاء إنه يحب إحراز جائزة الكرة الذهبية لإفضل لاعب في العالم مرة جديدة في كانون الثاني/يناير المقبل معتبرا أنه قام "بأشياء جيدة" لحملها مرة ثالثة.

وقال رونالدو المتوج في 2008 و2013: "لا اريد ان أكون منافقا: بالطبع أحب أن أحرزها مرة ثالثة".

وأضاف هداف ريال مدريد الإسباني على هامش تلقيه جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في قارة أوروبا الموسم الماضي بالتساوي مع الاوروغوياني لويس سواريز هداف الدوري الانكليزي سابقا مع ليفربول (31 هدفا): "أعتقد أني أقوم راهنا بالأمور بشكل جيد، أساعد ريال مدريد على الفوز بالمباريات وأسجل الأهداف".

وأضاف رونادلو: "لا أكتفي بأن أكون أفضل لاعب في البرتغال، بل أريد أن أكون الأفضل في كل الأزمان، هذا هو هدفي وساعمل من أجل تحقيقه".

وأعلن الاتحاد الدولي عن لائحة من 23 مرشحا لنيل الكرة الذهبية 2014 ستتقلص إلى ثلاثة مطلع الشهر المقبل قبل الإعلان عن الفائز في 12 كانون الثاني/يناير 2015 في يزوريخ.