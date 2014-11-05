حماس تتبنى "دهس الإسرائيليين" في القدس

أعلنت حركة حماس تبنيها لعملية الدهس التي استهدفت مجموعة إسرائيليين ونتج عنها مقتل إسرائيلي وجرح آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وبررت حماس ذلك بأنه "رد فعل طبيعي للجرائم الإسرائيلية"

وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس "أن الأقصى هو المفجّر الذي سيشعل البركان في وجه المحتل الغادر الجبان" على حد قوله.

وقد قتلت الشرطة الإسرائيلية منفذ العملية إبراهيم العكاري، من شعفاط بالقدس، وهو ينتمي لحركة حماس، بذريعة أنه تعمد دهس ركاب كانوا ينتظرون في محطة للقطار.

ووفقاً للرواية الإسرائيلية فإن السيارة اقتربت من مجموعة من الإسرائيليين ودهستهم، ثم قادها السائق نحو مجموعة أخرى من المارة، قبل أن يترجل منها وبيده قضيب معدني ضرب به بعض الموجودين في المنطقة، بعدها أقدم أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية بإردائه قتيلاًً.

من جهته، قال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن 14 إسرائيلياً أصيبوا في حادث دهس السيارة في القدس، وتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

وتأتي عملية "الدهس" بعد ساعات على اقتحام جماعات من اليهود المتطرفين المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الدخان والرصاص المطاطي على المرابطين في المسجد ما أسفر عن إصابة عشرين منهم.

يذكر أن إبراهيم العكاري هو شقيق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار، موسى العكاري منفذ عملية أسر الجندي نسيم توليدانو عام 1992.