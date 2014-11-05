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العبادي : القوات العراقية تحرز انتصارات كبيرة على داعش

5/11/2014

صرح رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الأربعاء بأن القوات العراقية  تحرز انتصارات كبيرة على تنظيم الدولة الإسلامية في مختلف الجبهات ونحن  عازمون على تحرير جميع المناطق.

وقال العبادي ، خلال استقباله وزير الدفاع البريطاني مايكل  فولن ، إن "القوات العراقية تحرز انتصارات كبيرة على تنظيم داعش الإرهابي في مختلف الجبهات وحررت الكثير من المناطق" .
وأضاف "لقد عملنا على خلق مناخ للثقة عزز من مشاركة العشائر وتعاونها مع  قواتنا المسلحة وإن تقدم قواتنا متواصل ونحن عازمون على تحرير جميع  المناطق" .
من جهته  جدد وزير الدفاع البريطاني "دعم بلاده للقوات العراقية في مجالات التسليح والتدريب والإسناد وكل ما تحتاج اليه في حربها ضد الارهاب".

وعلى جانب آخر ذكرت الشرطة العراقية إن31 شخصاً غالبيتهم من عناصر الدولة الاسلامية قتلوا في حوادث عنف مسلحة متفرقة في مدينة بعقوبة.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن قصفا مدفعيا نفذته قوات البيشمركة الكردية في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة ما أسفرعن مقتل ثمانية مسلحين من عناصر التنظيم .
وأضافت المصادر أن القوات الامنية العراقية تمكنت من قتل 21 مسلحاً من  عناصر داعش في عملية أمنية نفذتها في القرى الشمالية لقضاء المقدادية  شمال شرقي بعقوبة.

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