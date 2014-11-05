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الجمهوريون يفوزون بأغلبية مجلسي الكونغرس الأمريكي

5/11/2014

حقق الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونغرس الأمريكي "النواب ، الشيوخ".

وبهذا الفوز آلت السيطرة على الكونغرس بالكامل الى الجمهوريين بعد تعزيز أغلبيتهم في مجلس النواب و انتزاعهم الاغلبية من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وبعد الإعلان عن فوز الحزب الجمهوري في انتخابات ولاية كنتاكي اعتبر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش مكونيل أنه آن الاوان لإحداث تغيير جدي في الولايات المتحدة.

وأظهرت أولى النتائج فوز الجمهوري كوري غاردنر بمقعد كولورادو الذي كان يشغله الديمقراطي مارك أودال.

وفي أركنسو فاز المرشح الجمهوري توم كوتون على السيناتور الديمقراطي المنتهية ولايته مارك برايور ليظفر بمقعد بالجنوب المحافظ الذي لا يلقى فيه الرئيس باراك أوباماشعبية كبيرة.

من جهتها فازت الجمهورية مور كابيتو بفارق كبير على منافستها الديمقراطية ناتالي تينانت في فيرجينيا الغربية.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط تزايد حالة عدم الرضا عن أداء الكونغرس وتراجع شعبية الرئيس أوباما الذي قد تصعب الهزيمة مهمته في إدارة شؤون البلاد خلال العامين المتبقيين من ولايته.
 
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الحملات الانتخابية الحالية تجاوزت أربعة مليارات دولار، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ انتخابات التجديد النصفي.

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