الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الاقصى وتعتقل المعتكفين داخله

القوات الإسرائيلية تضرب الفلسطينيين في باحات الأقصى

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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك استجابة لدعوات جماعات إسرائيلية متطرفة بمناسبة مرور أسبوع على إطلاق النار على الحاخام يهودا غليك.

حيث بدأت أعداد من المتطرفين بالدخول إلى محيط المسجد ترافقهم قوات من الشرطة الإسرائيلية، مما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي .

وكانت الحكومة الإسرائيلية فرضت صباح اليوم إجراءات مشددة على دخول المصلين المسلمين إلى داخل المسجد حيث منعت الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما بالدخول إليه تزامنا مع دعوات وجهتها جماعة تعرف باسم أمناء جبل الهيكل إلى اليهود باقتحام المسجد الأقصى.

وفي اتصال مع الجزيرة قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن عملية الاقتحام تمت من باب المغاربة، وإن قوات من الشرطة رافقت المتطرفين اليهود، حيث أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على المرابطين داخل المسجد، مما أدى إلى إصابة عشرين منها حالات خطيرة وإصابات بالرأس.

وأكد الشيخ الكسواني أن إدارة المسجد أجرت العديد من الاتصالات مع مسؤولين ودبلوماسيين من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لمنع عمليات الاقتحام، لكن هذه الجهود لم تفلح في ثني المتطرفين عن تنفيذ الاقتحام.

وتسود أجواء التوتر مدينة القدس منذ أيام على خلفية محاولة اغتيال الحاخام غليك، واستشهاد الشاب المقدسي معتز حجازي الذي اتهمته سلطات الاحتلال بتنفيذ محاولة الاغتيال، وقرار سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى بشكل تام أمام الفلسطينيين.