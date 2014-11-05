الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل احتجاجا على انتهاكات في القدس

قال مسؤولون إن الأردن استدعى اليوم الأربعاء 5 نوفمبر تشرين الثاني سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على ما وصفه بالانتهاكات في القدس والمواقع المقدسة في أول إجراء من نوعه منذ وقعت عمان اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994.



وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني "نتابع الوضع في الحرم الشريف والمسجد الأقصى من وقت مبكر من صباح اليوم ولاحظنا ان أكثر من 200 جندي إسرائيلي أغاروا على الحرم الشريف وهذا أمر ندينه بشدة ولا نقبله تحت أي ظرف, لذلك اتخذ القرار باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب للتشاور."



وأضاف أن الأردن طلب من بعثته في مجلس الأمن في نيويورك توجيه شكوى رسمية لمجلس الأمن لمناقشتها على مستوى المجلس.



وأغلقت إسرائيل الحرم القدسي الشريف الذي يضم المسجد الأقصى لمدة يوم واحد, وتشرف وزارة الاوقاف والمقدسات الأردنية على المسجد الأقصى.



وتسبب التوتر المتصاعد بشأن ما يجري في الحرم القدسي في وقوع اشتباكات يومية بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس في الأسابيع القليلة الماضية.