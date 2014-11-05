البث الحي
منوعات

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل احتجاجا على انتهاكات في القدس

5/11/2014

قال مسؤولون إن الأردن استدعى اليوم الأربعاء 5 نوفمبر تشرين الثاني سفيره لدى إسرائيل احتجاجا على ما وصفه بالانتهاكات في القدس والمواقع المقدسة في أول إجراء من نوعه منذ وقعت عمان اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994. 
 
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني "نتابع الوضع في الحرم الشريف والمسجد الأقصى من وقت مبكر من صباح اليوم ولاحظنا ان أكثر من 200 جندي إسرائيلي أغاروا على الحرم الشريف وهذا أمر ندينه بشدة ولا نقبله تحت أي ظرف, لذلك اتخذ القرار باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب للتشاور."
 
وأضاف أن الأردن طلب من بعثته في مجلس الأمن في نيويورك توجيه شكوى رسمية لمجلس الأمن لمناقشتها على مستوى المجلس.
 
وأغلقت إسرائيل الحرم القدسي الشريف الذي يضم المسجد الأقصى لمدة يوم واحد, وتشرف وزارة الاوقاف والمقدسات الأردنية على المسجد الأقصى.
 
وتسبب التوتر المتصاعد بشأن ما يجري في الحرم القدسي في وقوع اشتباكات يومية بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس في الأسابيع القليلة الماضية.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

إيطاليا تدعو إلى عدم التصعيد مع تركيا وأردوغان: أي عقوبات أوربية لا تعنينا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)