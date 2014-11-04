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مزيد من القتلى في بنغازي

4/11/2014

أفادت مصادرمحلية  في بنغازي شرقي ليبيا أن المدينة شهدت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوات مجلس شورى الثوار وكتيبة دبابات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر صباح الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن قذائف هاون سقطت على منطقة الليثي جنوب بنغازي التي غادرتها كل العائلات المقيمة فيها، كما اندلعت اشتباكات في محيط مديرية الأمن بمنطقة "بوعطني" وأسفرت عن قتلى وجرحى.

في غضون ذلك،قصفت القوات الموالية لحفتر منطقة الصابري المطلة على البحر حيث تتمركز فيها قوة تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي.

وفي غربي ليبيا، أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم القوة الوطنية المتحركة/ صبحي جمعة، أن سبعة أشخاص قتلوا في اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح اليوم بين القوات التابعة لفجر ليبيا من جهة، وبين لواءَي الصواعق والقعقاع وما تسمى قوات جيش القبائل من جهة أخرى، وذلك في منطقتي كسارة العروسي ووادي زارت أسفل الجبل الغربي. ووفقا للمصدر نفسه فإن هذه الاشتباكات نشبت بعدما نفذت قوات فجر ليبيا الليلة الماضية عملية لمنع قوات لواءي الصواعق والقعقاع من التمركز في كلية التربية وسط مدينة ككلة.

من جهة أخرى، طالب أهالي الجرحى في مدينة ككلة الليبية حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بمساعدة الجرحى وفتح ممر آمن لنقل العالقين منهم في المدينة والمصابين في اشتباكات الجبل الغربي.

ووصف الأهالي في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء مدينة َككلة بأنها غزة ليبيا.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد قدم مبادرة لفتح ممر آمن لنقل الجرحى إلى مسجد قريب من طريق "الرابطة" يستخدمه الهلال كمستشفى ميداني، لكن قوات الصواعق والقعقاع وما يسمى بجيش القبائل ما زالت ترفض أي اتفاق لفتح الممر الآمن.

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