"كبار علماء السعودية" تشجب هجوم الأحساء

شجبت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الهجوم الذي وقع في محافظة الأحساء وقــُتل فيه خمسة أشخاص وأصيب تسعة آخرون.

ووصف الأمين العام للهيئة الشيخ /فهد بن سعد الماجد/ هذا الهجوم بالاعتداء الآثم والجريمة البشعة وطالب بتطبيق أقسى العقوبات الشرعية على مرتكبيه.

كما دعت هيئة كبار العلماء المواطنين في السعودية إلى الاتحاد في مواجهة من وصفتهم بالمجرمين الخونة وتفويت الفرصة على من سمتهم الطامعين في النيل من وحدة واستقرار المملكة.

من جهة ثانية، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إلقاء القبض على ستة أشخاص قال إن لهم علاقة بهجوم الأحساء وذلك خلال عملية أمنية في محافظة شقراء بمنطقة الرياض ومحافطتي الأحساء والخـُبَر بالمنطقة الشرقية.

والأحساء أحد المركزين الرئيسيين للأقلية الشيعية في السعودية. والمركز الآخر هو القطيف.