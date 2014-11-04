البث الحي
منوعات

"كبار علماء السعودية" تشجب هجوم الأحساء

4/11/2014

شجبت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الهجوم الذي وقع في محافظة الأحساء وقــُتل فيه خمسة أشخاص وأصيب تسعة آخرون.

ووصف الأمين العام للهيئة الشيخ /فهد بن سعد الماجد/ هذا الهجوم بالاعتداء الآثم والجريمة البشعة وطالب بتطبيق أقسى العقوبات الشرعية على مرتكبيه. 

كما دعت هيئة كبار العلماء المواطنين في السعودية إلى الاتحاد في مواجهة من وصفتهم بالمجرمين الخونة وتفويت الفرصة على من سمتهم الطامعين في النيل من وحدة واستقرار المملكة.

من جهة ثانية، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إلقاء القبض على ستة أشخاص قال إن لهم علاقة بهجوم الأحساء وذلك خلال عملية أمنية في محافظة شقراء بمنطقة الرياض ومحافطتي الأحساء والخـُبَر بالمنطقة الشرقية.

والأحساء أحد المركزين الرئيسيين للأقلية الشيعية في السعودية. والمركز الآخر هو القطيف.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)