البث الحي
منوعات

قطر والصين في اتفاقيات اقتصادية استراتيجية

4/11/2014

 

وقع البنك المركزي الصيني اتفاق مقايضة عملات بقيمة 35 مليار يوان (5.7 مليار دولار) مع نظيره القطري في خطوة نحو توسيع استخدام العملة الصينية " يوان" في منطقة يهيمن عليها الدولار الأمريكي.

كما وقع جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد اتفاقاً مع مؤسسة الصين الدولية للائتمان والاستثمار لإطلاق صندوق استثماري بقيمة عشرة مليارات دولار.

جاء هذا في اليوم الثاني لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بيجين ولقائه الرئيس الصيني /شي جين بينغ.

وقال أحمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن الصندوق سيكون مناصفة بين الطرفين. وأوضح أن الجهاز يبحث عن شركاء جدد لاستثمار ما يصل إلى عشرين مليار دولار في آسيا خلال السنوات الخمس المقبلة بالتركيز على القطاع الاستهلاكي, والخدمات, والتكنولوجيا, والإعلام, والاتصالات.

وتروج بكين لعملتها لدى المستثمرين الدوليين بهدف تحويلها في نهاية المطاف إلى عملة للاحتياطيات العالمية تماشياً مع تنامي قوتها السياسية والاقتصادية.

وتخلفت دول الخليج العربية عن أجزاء كثيرة من آسيا في استخدام اليوان لأن صادراتها من الطاقة إلى الصين تقوم أساسا بالدولار كما أن أغلب عملاتها مرتبطة بالعملة الأمريكية.

وقدر اتش.اس.بي.سي في العام الماضي أن 10 بالمئة من التجارة العالمية الصينية تجرى باليوان لكن النسبة تقل عن 4% فيما يتعلق بالتجارة الصينية مع الخليج العربي لاسيما الإمارات.

 

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)