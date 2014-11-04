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قتلى في اشتباكات بين الحوثيين والقاعدة وسط اليمن

4/11/2014

قال مراسل الجزيرة إن أكثر من 20 من مسلحي الحوثي قتلوا في هجمات شنها مسلحون قبليون، كما قــُتل نحو 20من مسلحي تنظيم أنصار الشريعة في اشتباكات مستمرة بين الجانبين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

 وقد قـُتل أيضاً 12 من مسلحي تنظيم أنصار الشريعة في غارتين شنتهما طائرتان بدون طيار يعتقد أنهما أمريكيتان على مناطق في المحافظة.

واستدعت السلطات اليمنية من محافظتي أبين ولحج، مئات من مسلحي القبائل المنضوين في تشكيلات اللجان الشعبية المدعومة من وزارة الدفاع لتعزيز حماية المنشآت الحيوية في مدينة عدن جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة أن مئات من هؤلاء المسلحين انتشروا حول مقار حكومية ومنشآت اقتصادية في عدن خشية تعرضها لهجمات.

وقالت مصادر أمنية إنها تلقت معلومات استخبارية بتسلل مسلحين من جماعة الحوثي وآخرين من تنظيم القاعدة إلى عدن.

 وكانت وزارة الدفاع  قد شكلت اللجان الشعبية خلال عامي 2011 و2012 لمساعدة الجيش في محاربة تنظيم القاعدة.

وفي سياق آخر، شارك آلاف اليمنيين في تشييع جثمان الرئيس الأسبق لتكتل أحزاب اللقاء المشترك /محمد عبدالملك المُتوكِل/ الذي اغتيل برصاص مسلح مجهول في صنعاء مساء الأحد الماضي.

ورفع المشيعون صور المتوكل وشعارات تطالب بالقبض على الجناة. ولاقى اغتيال المتوكل شجباً محلياً ودوليا واسعا، بينما أمر الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة تحقيق تضم رئيسي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، إضافة إلى أحد أفراد عائلة المتوكل.

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