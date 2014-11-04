سلفاكير يلتقي البشير في زيارة خاطفة للخرطوم

التقى الرئيس السوداني عمر البشير نظيره سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان الذي يقوم بزيارة رسمية للسودان تستغرق عدة ساعات، وتناول اللقاء الملفات العالقة بين البلدين وسبل تنفيذ اتفاق التعاون المشترك والترتيبات الأمنية المتعلقة بترسيم الحدود والأوضاع الراهنة في دولة جنوب السودان ووساطة الإيقاد.

ومن المقرر أن يعقب قمة الرئيسين البشير وسلفاكير اجتماع مشترك مع وزراء الدولتين، وسيختتم زيارته بمؤتمر صحفي يعلن فيه نتائج الزيارة،وقد رافق سلفاكير خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط، بجانب عدد من المسؤولين الآخرين.

وذكر سفير السودان لدى دولة الجنوب،أن غرض الزيارة مناقشة القضايا العالقة بين البلدين في الإطار الثنائي وفي إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

وقال إن من الموضوعات الأخرى مسألة تصدير نفط الجنوب عبر المنشآت السودانية وموضوع التحرك المشترك لإعفاء ديون البلدين ودفع المجتمع الدولي لنصيبه في الترتيبات المالية الانتقالية ومساعدة الجنوب في برامج التنمية، ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، كذلك الترتيبات الانتقالية في منطقة أبيي بإنشاء الأجسام الإدارية والإشرافية فيها، بجانب تكوين الآليات التنفيذية، بما فيها شرطة أبيي، بحسب الاتفاق الموقع بين البلدين.

فيما أشار آخرون إلى أنها تستهدف عرض كل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن دعم وإيواء الحركات المسلحة بين البلدين، مشيرين إلى أن جوبا تحاول كسب ود الخرطوم حتى تبتعد عن دعم قوات المتمردين بقيادة رياك مشار.