الأمم المتحدة: 10 ملايين شخص بلا جنسية

أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة للقضاء على ظاهرة الحرمان من الجنسية، ستشمل حوالي 10 ملايين شخص في العالم بحلول 2024.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، إن "كل عشر دقائق يولد طفل من دون جنسية في مكان ما في العالم"، واصفاً هذا الوضع بـ"خلل خطير في القرن الـ21".

وأضاف غوتيريس لدى عرضه حملة المفوضية العليا للاجئين في جنيف أن "هؤلاء الناس غير موجودين، ولا يتمتعون بأي حق ولا وجود قانوني لهم"، معلناً أن التقرير لا يتناول حالة الفلسطينيين الذين يعتبرون "مشكلة خاصة يتوجب أن تكون موضع حل سياسي".

يذكر أن ميانمار من أكثر البلدان التي تنتشر فيها هذه المشكلة ، حيث يحرم أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من الجنسية وحق المواطنة ، وساحل العاج حيث يعيش أشخاص من دون جنسية يأتون من بوركينا فاسو، وتايلاند (500 ألف شخص)، وليتوانيا (268 ألفا لا يحملون الجنسية من أصل روسي)، وجمهورية الدومينيكان (200 ألف من دون جنسية من أصل هايتي).