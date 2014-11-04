الأكراد يتقدمون في كوباني..وحقول غاز سوريا في قبضة التنظيم

قصفت وحدات حماية الشعب المدعومة من قوات البيشمركة وفصائل من المعارضة المسلحة الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في مدينة عين العرب كوباني شمالي سوريا، للمرة الاولى منذ بدء المعارك قبل نحو شهر ونصف لقصف مدفعي.

وبثت مواقع مقربة من تنظيم الدولة صورا تظهر آثار غارات شنها التحالف الدولي على الاحياء الشرقية من المدينة.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة داخل مدينة عين العرب كوباني أن دور قوات البشمركة يقتصر على التمهيد المدفعي والتغطية النيرانية في الخطوط الخلفية قبيل عمليات اقتحام قوات الحماية الكردية لمواقع تنظيم الدولة الاسلامية في المدينة, وأن الجيش الحر يكتفي بسد الثغرات في الجبهة الغربية من المدينة.

وقالت مصادر في تنظيم الدولة الاسلامية إن مقاتليه شنوا هجوما على قوات النظام المتمركزة في مدينة السخنة على بعد مائتي كيلومتر شرق حمص وقتلوا عشرات من جنودها على حد قوله.

كما تحدث التنظيم عن شن مقاتليه هجوما على قرية خنيفس بريف حمص الشرقي وأنهم سيطروا، بعد قتال استمر ساعات، على عدد من الاليات الثقيلة التابعة لقوات النظام قبل أن ينسحبوا.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن في وقت سابق سيطرته على حقول شاعر والليد وجحار والمهر التي تعد من أهم حقول الغاز في سوريا.

من جهة أخرى قتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرات آخرون في قصف لقوات النظام على عدة أحياء في مدينة الزور وعلى بلدات وقرى الريف، شرقي سوريا.

وقد شنت طائرات النظام نحو تسع غارات على أحياء يسيطر عليها تنظيم الدولة بالمدينة وجسر السياسة ومنطقة حويجة صكر التي تشهد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي التنظيم وقوات النظام.

كما تعرضت بلدات الميادين وذيبان لغارات طائرات النظام مما أوقع جرحى وقتلى في صفوف المدنيين، بينهم أاطفال.