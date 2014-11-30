7آلاف وفاة بـ الايبولا في غرب أفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار وباء الإيبولا في غرب إفريقيا وصل إلى نحو سبعة آلاف، وذلك بزيادة ألف ومائتي حالة عن آخر إحصائية للمنظمة كانت قد أصدرتها الأربعاء الماضي, ولم تقدم المنظمة أي تفسير لهذه الزيادة المفاجئة.

وأوضحت بيانات منظمة الصحة العالمية التي تغطي أكثر ثلاث دول تأثرا بالإيبولا وهي غينيا وسيراليون وليبيريا أنه تم تشخيص إصابة ما يزيد عن 16 ألف شخص بالإيبولا منذ تأكد تفشي المرض في الغابات الواقعة في المناطق الجنوبية الشرقية النائية من غينيا.

وتشير أرقام سابقة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن كل حالات الوفاة من التفشي الحالي للإيبولا حدثت في الدول الثلاث باستثناء 15 حالة فقط .