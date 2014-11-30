البث الحي
منوعات

7آلاف وفاة بـ الايبولا في غرب أفريقيا

30/11/2014

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار وباء الإيبولا في غرب إفريقيا وصل إلى نحو سبعة آلاف، وذلك بزيادة ألف ومائتي حالة عن آخر إحصائية للمنظمة كانت قد أصدرتها الأربعاء الماضي, ولم تقدم المنظمة أي تفسير لهذه الزيادة المفاجئة.

وأوضحت بيانات منظمة الصحة العالمية التي تغطي أكثر ثلاث دول تأثرا بالإيبولا وهي غينيا وسيراليون وليبيريا أنه تم تشخيص إصابة ما يزيد عن 16 ألف شخص بالإيبولا منذ تأكد تفشي المرض في الغابات الواقعة في المناطق الجنوبية الشرقية النائية من غينيا.

وتشير أرقام سابقة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن كل حالات الوفاة من التفشي الحالي للإيبولا حدثت في الدول الثلاث باستثناء 15 حالة فقط .

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)