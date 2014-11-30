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30 غارة لقوات التحالف على مواقع لتنظيم الدولة

30/11/2014

قصف داخل مدينة كوباني

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ما لا يقل عن 30 ضربة جوية في سوريا ضد مواقع لتنظيم الدولة في محافظة الرقة الشمالية يوم السبت.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا، أن الغارات الجوية أصابت مواقع تنظيم الدولة في الأطراف الشمالية لمدينة الرقة وهي معقل أساسي للتنظيم.

وذكر المرصد أن من بين الأماكن التي استهدفتها الضربات منطقة الفرقة 17 وهي قاعدة للجيش السوري سيطر عليها التنظيم في يوليو تموز. وبدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصف مواقع التنظيم في سوريا في سبتمبر أيلول.

وقال المرصد إن 19 شخصا قتلوا بينهم سبع نساء وطفلان عندما قصفت طائرات الحكومة السورية بلدة جاسم في محافظة درعا الجنوبية الأحد. وقال إن عشرات أخرين أصيبوا وإن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى بسبب خطورة عدد من الحالات.

وتواصل القتال أيضا في بلدة كوباني الكردية شمال غربي الرقة والواقعة على الحدود مع تركيا حيث يتصدى المدافعون الأكراد لهجوم يشنه مقاتلو تنظيم الدولة منذ أكثر من شهرين. وختم المرصد إن ما لا يقل عن 62 شخصا قتلوا في المعارك الدائرة في كوباني منذ صباح السبت

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