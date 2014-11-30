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مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحرك عربي لإنهاء الاحتلال

30/11/2014

استأنف المستوطنون، اليوم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة عناصر الوحدات الخاصة لشرطة الاحتلال، وقامت الشرطة المتمركزة على البوابات الرئيسية للأقصى باحتجاز بطاقات المصلين من فئة الشباب لحين خروجهم منه.

فيما انتشر في أرجاء المسجد المختلفة عشرات المصلين إلى جانب العاملين من دائرة الأوقاف الإسلامية، لمنع أي محاولة من المستوطنين لأداء طقوس أو شعائر تلمودية داخله .

وقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة  في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها سبعة فلسطينيين, ووفقا لبيان عن باسم جيش الاحتلال فإن أربعة من المعتقلين  مشتبه بمشاركتهم في مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال.

من جهة أخرى بدأت جامعة الدول العربية اتصالات ومشاورات لتنفيذ خطة تحرك أقرها وزراء الخارجية العرب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين .

وبدأت الجامعة في توجيه رسائل إلى الجهات المعنية وبعثاتها بالخارج والتحضير لزيارة الوفد الوزاري العربي إلى عدد من عواصم الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، بهدف حشد الدعم الدولي لمشروع قرارعربي الخاص سيقدم لمجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد .

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، ردا على سؤال بشأن وجود مخاوف عربية من اصطدام مشروع القرار العربي بالفتيو الأمريكي بمجلس الأمن، إن ما ورد في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس الوزاري العربي بمقر الجامعة العربية أمس بهذا الصدد ، كانت واضحة في عدم توقع وجود صدام عربي بالموقف الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وقال بن حلي، إن مشروع القرار العربي تتبناه دول غربية، وخاصة فرنسا وبعض الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن. مؤكدا أن الجانب العربي يسعى لتأمين موافقة 9 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن على مشروع القرار لتمريره .

 

 

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