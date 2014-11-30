شعبية نتنياهو تتراجع بين الإسرائيليين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي في إسرائيل تراجعا ملحوظا في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضحت النتائج التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد أن نسبة الراضين عن أداء نتنياهو بين الإسرائيليين بلغت 38% فقط فيما كانت هذه النسبة قد وصلت إلى 77% إبان حرب غزة.

ووفقا للاستطلاع فإن 35% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو صالح لتولي منصب رئيس الوزراء فيما أعرب 47% عن رغبتهم في استقالته من هذا المنصب.

تجدر الإشارة إلى أن هناك توقعات بإجراء انتخابات برلمانية في إسرائيل في العام المقبل بسبب حدة التوترات داخل الائتلاف الحاكم وكان مبعث هذه التوترات هو الخلاف حول مشروع قانون يعزز من الطابع اليهودي لدولة إسرائيل كما أن هناك خلافات بين نتنياهو ووزير ماليته يائير لبيد.

كما يعتقد 41% من المستطلع أراؤهم أن نتنياهو يسعى من خلال هذا القانون إلى تعزيز موقفه قبل انتخابات داخلية في حزبه الليكود مطلع العام المقبل وإلى تعزيز موقفه كذلك بين الناخبين اليمينيين.

وكانت حكومة نتنياهو أدت اليمين الدستورية في آذار/مارس من العام الماضي الأمر الذي يعني أن الموعد العادي للانتخابات البرلمانية لن يكون قبل 2017.