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سيتي يسحق ساوثامبتون ويرتقي للمركز الثاني بالدوري

30/11/2014

فرانك لامبارد لاعب مانشستر سيتي

شدد مانشستر سيتي الخناق على تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاحد بفوز كبير بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه ساوثامبتون صاحب المسيرة الرائعة هذا الموسم.

وبعد تعادل تشيلسي المتصدر سلبيا مع سندرلاند السبت ارتقى سيتي بانتصاره الاحد إلى المركز الثاني متخطيا ساوثامبتون برصيد 27 نقطة من 13 مباراة ومتأخرا بست نقاط عن فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وطالب سيتي بركلة جزاء بداعي وجود مخالفة ضد سيرجيو اجويرو في المنطقة خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي لكن يايا توري وضعهم في المقدمة في بداية الشوط الثاني.

ولعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين بعد طرد الياكيم مانجالا لحصوله على الانذار الثاني قبل 15 دقيقة من النهاية لكن البديل فرانك لامبارد أراح أعصاب سيتي بتسديدة متقنة قبل ان يضيف جايل كليشي الهدف الثالث بعدها.

وبعد بداية أقل من المتوقع لحملة الدفاع عن اللقب أظهر العرض الذي قدمه سيتي يوم الاحد استعادته لأسلوب لعبه السلس لينزل بفريق المدرب رونالد كومان أول هزيمة على أرضه هذا الموسم.

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