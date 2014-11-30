البث الحي
منوعات

حماس تدعو إلى الحوار بشأن مستقبل حكومة الوفاق

30/11/2014

سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس

دعت حركة حماس الأحد إلى حوار فلسطيني داخلي بشأن مستقبل حكومة الوفاق الفلسطينية التي شكلت مطلع حزيران /يونيو الماضي.  وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن المدة القانونية لعمل "حكومة الوفاق" محدد بستة شهور، والمفروض أن يستكمل الحوار من أجل مناقشة مستقبلها.

وأضاف أبو زهري أن أي تعديل وزاري للحكومة أو بقائها واستمرارها يجب أن يخضع للتوافق الوطني والحوار، مؤكدا في الوقت نفسه أن حماس "ليست معنية بأي خطاب توتيري وإنما تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية".

ونفى أبو زهري أي سيطرة لحماس على قطاع غزة، مشددا على أن هناك حكومة  مسؤولة عن الضفة وغزة قائلا:" يفترض أننا تجاوزنا هذه الخطابات وإذا  كانت حكومة التوافق لا تريد تحمل مسؤولياتها تجاه غزة هذا لا يعفيها من  مسؤولياتها".

واتهم الناطق باسم حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 80 من عناصر  الحركة في الضفة الغربية، معتبرا أن "استمرار انتهاكات أجهزة أمن السلطة  يزيد من التعقيدات الداخلية على الساحة الفلسطينية ويوتر العلاقات  الوطنية".

ودعا الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه عمليات القمع الأمني في الضفة وبذل كل الجهود  لمنع استمرار هذه الانتهاكات".

من جهة أخرى قال أبو زهري إن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وجود مفاوضات سياسية سرية بين إسرائيل وحماس هو "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)