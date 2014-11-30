حماس تدعو إلى الحوار بشأن مستقبل حكومة الوفاق

سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس

دعت حركة حماس الأحد إلى حوار فلسطيني داخلي بشأن مستقبل حكومة الوفاق الفلسطينية التي شكلت مطلع حزيران /يونيو الماضي. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن المدة القانونية لعمل "حكومة الوفاق" محدد بستة شهور، والمفروض أن يستكمل الحوار من أجل مناقشة مستقبلها.

وأضاف أبو زهري أن أي تعديل وزاري للحكومة أو بقائها واستمرارها يجب أن يخضع للتوافق الوطني والحوار، مؤكدا في الوقت نفسه أن حماس "ليست معنية بأي خطاب توتيري وإنما تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية".

ونفى أبو زهري أي سيطرة لحماس على قطاع غزة، مشددا على أن هناك حكومة مسؤولة عن الضفة وغزة قائلا:" يفترض أننا تجاوزنا هذه الخطابات وإذا كانت حكومة التوافق لا تريد تحمل مسؤولياتها تجاه غزة هذا لا يعفيها من مسؤولياتها".

واتهم الناطق باسم حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 80 من عناصر الحركة في الضفة الغربية، معتبرا أن "استمرار انتهاكات أجهزة أمن السلطة يزيد من التعقيدات الداخلية على الساحة الفلسطينية ويوتر العلاقات الوطنية".

ودعا الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه عمليات القمع الأمني في الضفة وبذل كل الجهود لمنع استمرار هذه الانتهاكات".

من جهة أخرى قال أبو زهري إن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وجود مفاوضات سياسية سرية بين إسرائيل وحماس هو "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة".