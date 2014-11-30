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المغرب يعلن إقليم كلميم منطقة منكوبة

30/11/2014

أعلنت السلطات المغربية إقليم كلميم الواقعة جنوب البلاد منطقة منكوبة بعد موجة فيضانات جديدة ضربت تلك المناطق، وخلَّفت أضرارًا كبيرة في البنية التحتية.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس في منطقة سوس ماسة درعة جنوب البلاد يومي الجمعة والسبت، كإجراء احترازي من آثار الأمطار الغزيرة والسيول التي خلَّفت خسائر كبيرة في المنطقة.

وقد ضربت موجة جديدة جديدة من الفيضانات مناطق جنوب المغرب، وخلَّفت أضرارًا في البنية التحتية، خاصة في مناطق الحوز ومراكش وسوس وكلميم.، وانقطعت وسائل الاتصال والإنترنت والكهرباء عنها، ودعت السلطات سكان الإقليم إلى ترشيد استهلاك المياه والغذاء.

كما انهارت عشرات المنازل بفعل السيول الجارفة دون وقوع ضحايا، وتوقَّفت حركة المرور في عدد من الطرق الرئيسية كالطريق الواصل بين أغادير وتزنيت.

ومن جهتها خصصت وزارة الصحة فريقا طبيا من خمسمائة طبيب وممرض للأقاليم والمدن الجنوبية التي تضررت جراء الفيضانات.

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