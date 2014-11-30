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الحكم على بديع وآخرين 3 سنوات "لإهانة" المحكمة

30/11/2014

مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع

حكم قاض مصري الاحد بالسجن ثلاث سنوات على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان  و25 آخرين بتهمة "إهانة" المحكمة وذلك بعد يوم واحد من حكم قضائي بعدم جواز نظر دعوى جنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأصدر القاضي شعبان الشامي بمحكمة جنايات القاهرة الحكم أثناء نظر قضية يحاكم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين و131 آخرون بتهم تتصل باقتحام سجون بعد تفجر الانتفاضة التي أطاحت بسلفه مبارك عام 2011.

وخلال مشادة بين القاضي و"المتهم" صبحي صالح البرلماني السابق هتف المتهمون "باطل.. باطل" ليصدر القاضي حكمه على جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية باستثناء مرسي الذي لم يشترك معهم في الهتاف. ويحاكم أغلب المتهمين في القضية غيابيا.

وصدرت من قبل أحكام بالإعدام والسجن على بديع (71 عاما) وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة. وعوقب كثير منهم بالسجن لمدة عام بتهمة "إهانة القضاء" أثناء نظر قضايا مختلفة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي يوم السبت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه الذي امتد لثلاثين عاما.

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