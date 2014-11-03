24قتيلا في غرق قارب مهاجرين في مضيق البوسفور

قالت قيادة حرس الحدود التركي إن فرق البحث والانقاذ انتشلت 24 جثة على الاقل من المياه قرب مضيق البوسفور الاثنين وأنقذت سبعة أشخاص بعد غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين.

انتشل صيادون وقوات حرس السواحل 24 جثة على الاقل من المياه قرب مضيق البوسفور اليوم الاثنين (3 نوفمبر تشرين الثاني) وأنقذوا سبعة أشخاص بعد غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين.

ويحاول عشرات الالاف من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي كل عام من خلال الدول الساحلية وغالبا ما ينتقلون في قوارب غير آمنة مما يؤدي الى غرق الالاف.

وذكرت صحيفة حريت التركية على موقعها الالكتروني إن القارب الغارق كان يحمل 42 لاجئا أفغانيا من بينهم 12 طفلا وسبع نساء بالإضافة إلى قبطان تركي. ويعتقد أن القارب كان في طريقه إلى بلغاريا أو رومانيا لكن لم يعرف المكان الذي أبحر منه.