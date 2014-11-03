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روسيا: زعماء شرق أوكرانيا "مفوضون" للتفاوض مع كييف

3/11/2014

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جريجوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الاثنين إن زعماء المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا المنتخبين حديثا "مفوضون" بإجراء محادثات مع كييف.

وأضاف "ممثلو دونيتسك ولوجانسك المنتخبون حصلوا على تفويض بإجراء محادثات مع السلطات الأوكرانية المركزية لحل المشاكل… عبر حوار سياسي.".

وكان مسؤولون انتخابيون قالوا الاثنين إن المرشح " الانفصالي " المؤيد لروسيا ألكسندر زخارتشينكو فاز بسهولة في تصويت على الزعامة بشرق أوكرانيا. وتشكل هذه الانتخابات محطة جديدة في المسار  الانفصالي الذي بدأ قبل ستة أشهر في شرق البلاد في تحدي للحكومة المركزية في كييف.

وحصل ألكسندر زاخارشينكو على 78.93 بالمئة من الأصوات البالغ عددها 1.01  مليون صوت في دونيتسك، فيما حصل إيجور بلوتنيتسكي على 63.8 بالمئة من  حوالي 699 ألف صوت في لوهانسك المتاخمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء  "إنترفاكس" عن رؤساء الانتخابات المحلية.

ووصفت الحكومة الأوكرانية في كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  الانتخابات بأنها "غير قانونية"، حيث أكدت الممثلة العليا للسياسة  الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موجيريني في بيان لها " إنهم يضعون عائقا جديدا في الطريق نحو السلام في أوكرانيا".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تحترم النتيجة. وأوضحت الوزارة أن "الممثلين المنتخبين حصلوا على تفويض لحل أمور عملية  لاستعادة الحياة الطبيعية  إلى المنطقتين".

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