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رئيس بوركينا فاسو: سنسلم السلطة التنفيذية لهيئة انتقالية

3/11/2014

بليز كومباوري رئيس بوركينا فاسو المستقيل

قال الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو اللفتنانت كولونيل إيزاك زيدا الاثنين إن الجيش سيسلم السلطة سريعا إلى حكومة انتقالية ويعين رئيسا جديدا للدولة في محاولة لتفنيد الاتهامات بأن الجيش استولى على السلطة في انقلاب عسكري.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي الاثنين إن الاتحاد أمهل السلطات العسكرية في بوركينا فاسو أسبوعين لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية وإلا فستواجه عقوبات.

وكان قد أعلن كبار قادة الجيش في بوركينا فاسو السبت تأييدهم لتولي اللفتنانت كولونيل إسحق زيدا رئاسة حكومة انتقالية بعد تنحي الرئيس بليز كومباوري بسبب احتجاجات حاشدة.

وقال سميون أويونو إسونو للصحفيين في أديس أبابا "الاتحاد الأفريقي مقتنع بأن التغير كان مناقضا للديمقراطية. ولكن الضغط الشعبي أدى إلى استقالة الرئيس." "لذا أخذنا في الاعتبار أصل الثورة الشعبية التي أدت إلى تولي الجيش السلطة.. لذلك حددنا فترة أسبوعين وبعد ذلك سنطبق عقوبات."

من جانبها دعت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق جيش بوركينا فاسو الى تسليم الحكم الى السلطات المدنية بعد سقوط الرئيس بليز كومباوري. كما قال محمد بن شمباس رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا "نأمل في انتقال يقوده المدنيون بما يتفق مع الدستور." وأضاف أن زيدا "قال إنه سينظر في الأمر ويحاول العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والتوصل إلى اتفاق مقبول يتفق مع الدستور."

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