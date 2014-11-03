دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد لتعميق جراح ليفربول

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يقود فريقه إلى مواجهة ليفربول على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء.

ويملك رونالدو 70 هدفاً في المسابقة القارية أي أقل بهدف واحد عن أسطورة ريال مدريد السابق راوول غونزاليز، ومستواه الحالي يؤهله لهز شباك الفريق الانكليزي.

وسيسمح الفوز الذي سيكون الثاني عشر على التوالي لريال مدريد في مختلف المسابقات للفريق الملكي بضمان مقعده في الدور الثاني، علما بأنه الحق بليفربول هزيمة ساحقة بثلاثية نظيفة قبل أسبوعين على ملعب أنفيلد.

ويعيش ريال مدريد أفضل فتراته بعد أن انتزع صدارة الدوري الأسباني هذا الأسبوع علما بأنه كان يتخلف عن برشلونة بفارق 4 نقاط، لكنه الحق به الهزيمة 3-1 في الكلاسيكو، قبل أن يستغل سقوط الفريق الكاتالوني على ملعبه ضد سلتا فيغو ليستأثر بالمركز الأول.

وحظي الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس بالثناء من النقاد نظراً للتأقم الكبير بينهما في خط الوسط.

هذا و اعتبر مدرب ليفربول براندن رودجرز بأن فريقه لن يكون صيدا سهلاً لريال مدريد على الرغم من تعرضه للخسارة ست مرات هذا الموسم، وقال "سنخوض المباراة ضد ريال مدريد أحد أفضل الفرق في العالم بمعنويات عالية وسنحاول الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف "لا زالت الأمور في أيدينا من ناحية التأهل إلى الدور الثاني وهذا أمر جيد".

و على جانب آخر يسعى بوروسيا دورتموند إلى تضميد جراحه المحلية من خلال الفوز على أرضه على غلطة سراي التركي وانتزاع إحدى البطاقتين المؤهلتين عن مجموعته الى الدور الثاني.

ويعاني دورتموند في الدوري الألماني حيث يحتل مركزاً في ذيل الترتيب وقد تعرض أمام بايرن ميونيخ 1-2 السبت الماضي لخسارته الخامسة على التوالي.