حماس ترفض خطة المبعوث الدولي بشأن مراقبة مواد إعمار غزة

قال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته لم توافق على خطة المبعوث الدولي للشرق الأوسط روبرت سيري بشأن مراقبة مواد الإعمار وإدخالها إلى القطاع، ووصف الحديث حول موافقته الشخصية على الخطة بالكذب .

وقال أبو مرزوق في تصريحات له إنّ الخطة لم تعرض بالمطلق على الحركة بأي صورة من الصور، ولم يصدر أي موقف منه أو من أي مسؤول في الحركة بشأن الموافقة على خطة سيري.

وقال إن حركته ومع كل القوى السياسية والمجتمعية في قطاع غزة، ستسعى إلى تعديل الخطة المرفوضة من كل الفلسطينيين وإصلاح الأخطاء التي ألمت بها.

وأوضح أن الحركة ترفض أي فيتو إسرائيلي على المنتفعين في إعادة الإعمار، أو الكميات المقرة لأصحاب البيوت المدمرة جزئيًا أو كليًا، أو فيما يتعلق على إعادة البناء في بعض المناطق، إضافة للإجراءات الطويلة والمعقدة والتي تعيق من عملية الإعمار.

وأشار أبو مرزوق الى أن حركته رفضت أن تكون الأمم المتحدة طرفاً مقرراً في الإعمار في المباحثات غير المباشرة في القاهرة .. مضيفا " كان هناك اصرار من الجميع بأن السلطة الفلسطينية من خلال حكومة التوافق الوطني هي المسؤولة عن الاعمار".