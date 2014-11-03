انتشال 10 جثث من البوسفور إثر غرق قارب مهاجرين غير شرعيين

ذكرت تقارير إعلامية تركية أنه تم انتشال عشر جثث من مياه مضيق البوسفور اليوم الاثنين بعد غرق قارب يعتقد أنه كان يحمل نحو 40 مهاجرا غير شرعياً.

ونقل موقع حريت الإخباري عن أعضاء في فرق الإغاثة أن معظم القتلى من الأطفال.

وذكرت محطة إن. تي. في التركية أن عمليات البحث والإغاثة مستمرة في البحر بالقرب من نقطة التقاء مضيق البوسفور بالبحر الأسود , ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من خفر السواحل.

ويمر الكثير من المهاجرين غير الشرعيين عبر المياه التركية في طريقهم من أفريقيا والشرق الأوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي وغالبا ما ينتقلون في قوارب غير آمنة.

ويعتبر مضيق البوسفور أحد الممرات المائية الأكثر ازدحاما في العالم وهو طريق حيوي للنفط الروسي وغيره من السلع كما أنه المنفذ الوحيد إلى محيطات العالم من البحر الأسود.

ويقطع المضيق مدينة اسطنبول -التي يسكنها نحو 15 مليون نسمة- إلى قمسين ويؤدي الطقس السيء في الغالب إلى اقفاله في فصل الشتاء.