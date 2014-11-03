"الكاف" يرفض تأجيل كأس إفريقيا ويحذر المغرب

عيسى حياتو رئيس (كاف)

أمهل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين المغرب حتى السبت المقبل لتحديد موقفه من استضافة كأس الأمم الأفريقية 2015، في أحدث حلقات الجدل المحيط بالنهائيات التي ترغب السلطات المغربية في تأجيلها بسبب مخاوف من فيروس إيبولا

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إنه سيتمسك بالموعد المحدد لإقامة البطولة بين السابع عشر من يناير كانون الثاني والثامن من فبراير شباط رغم سعي المغرب للتأجيل بسبب المخاوف من انتشار الفيروس القاتل.

وأوضح الكاف في بيانه أنه طالب اتحاد الكرة المغربي "بتحديد الموقف النهائي للمغرب بحلول يوم السبت" على أن يتم اتخاذ أي قرارات ضرورية بعد هذا الموعد بثلاثة أيام، أي 11 تشرين ثان/نوفمبر الجاري من قبل اللجنة التنفيذية للكاف.

وأشار الكاف إلى أن هذه الفترة أيضا تمثل فرصة لجميع الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة البطولة في الموعد المتفق عليه، أن تتقدم بطلب الاستضافة خلال هذه المدة، طالما تمتلك هذه الدولة الإمكانات المطلوبة لاستضافة البطولة، إذا ما اعتذر المغرب عن استضافتها.

وطالب المغرب بتأجيل البطولة بناء على نصيحة من وزارة الصحة بالبلاد خوفا من حمل أي من اللاعبين أو المسئولين أو الجماهير بالدول المشاركة في البطولة، وباء الإيبولا.

وشدد الكاف على أن منظمة الصحة العالمية لم توص بإلغاء أحداث دولية أو أي تجمعات كبرى في أي دولة بخلاف الدول التي تأثرت بالفعل بالوباء.

وأوضح الكاف أنه لم تسجل أي حالات إصابة بالإيبولا في المغرب، وأن إسبانيا التي سجلت حالة إصابة بوباء الإيبولا، ستشارك في كأس العالم للأندية في المغرب الشهر المقبل عن طريق ريال مدريد، كما أن المغرب استضاف مباريات لمنتخب غينيا، رغم تفشي وباء الإيبولا في غينيا.