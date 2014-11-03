البث الحي
منوعات

الدولة الإسلامية تقول أنها سيطرت على ثاني حقل للغاز في سوريا

3/11/2014

 

قال مقاتلو الدولة الإسلامية في سوريا اليوم الاثنين انهم سيطروا على حقل للغاز في محافظة حمص بوسط البلاد وهو ثاني حقل للغاز يسيطرون عليه خلال أسبوع بعد معارك مع القوات الحكومية. 

وقال موقع سايت الذي يتابع مواقع الحركات الجهادية على الإنترنت إن التنظيم المتشدد نشر 18 صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها راية الدولة الإسلامية مرفوعة على حقل جحار للغاز إلى جانب عدد من العربات وأسلحة تمكن المقاتلون من الاستيلاء عليها.    

وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على ثلث الأراضي السورية وأيضا على مناطق كبيرة من العراق وأعلنوا الخلافة الإسلامية في المناطق التابعة لهم في الدولتين. وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على حقل الشاعر -وهو أكبر حجما- في 30 اكتوبر تشرين الأول.

وقالت الدولة الأسلامية إن حقل الشاعر والمواقع المحيطة أصبحت جزءاً من "أراضي الخلافة" وإن جنودها يتقدمون "بفضل الله" ويغزون مناطق جديدة. 

وأضافت أنه بالأمس "أحكم المقاتلون سيطرتهم على قرية جحار وشركة مهر لضخ الغاز وقرابة التسعة حواجز مدعمة بالعتاد."

وقالت إن مقاتليها استولوا على دبابتين وسبع سيارات رباعية الدفع وعدد من الأسلحة الآلية الثقيلة.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)