الدولة الإسلامية تقول أنها سيطرت على ثاني حقل للغاز في سوريا

قال مقاتلو الدولة الإسلامية في سوريا اليوم الاثنين انهم سيطروا على حقل للغاز في محافظة حمص بوسط البلاد وهو ثاني حقل للغاز يسيطرون عليه خلال أسبوع بعد معارك مع القوات الحكومية.

وقال موقع سايت الذي يتابع مواقع الحركات الجهادية على الإنترنت إن التنظيم المتشدد نشر 18 صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها راية الدولة الإسلامية مرفوعة على حقل جحار للغاز إلى جانب عدد من العربات وأسلحة تمكن المقاتلون من الاستيلاء عليها.

وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على ثلث الأراضي السورية وأيضا على مناطق كبيرة من العراق وأعلنوا الخلافة الإسلامية في المناطق التابعة لهم في الدولتين. وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على حقل الشاعر -وهو أكبر حجما- في 30 اكتوبر تشرين الأول.

وقالت الدولة الأسلامية إن حقل الشاعر والمواقع المحيطة أصبحت جزءاً من "أراضي الخلافة" وإن جنودها يتقدمون "بفضل الله" ويغزون مناطق جديدة.

وأضافت أنه بالأمس "أحكم المقاتلون سيطرتهم على قرية جحار وشركة مهر لضخ الغاز وقرابة التسعة حواجز مدعمة بالعتاد."

وقالت إن مقاتليها استولوا على دبابتين وسبع سيارات رباعية الدفع وعدد من الأسلحة الآلية الثقيلة.