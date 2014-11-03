الجيش الليبي يحث سكان منطقة في مدينة بنغازي على إخلائها

قال متحدث باسم الجيش الليبي إن الجيش حث السكان على إخلاء حي رئيسي في بنغازي يوجد به الميناء البحري للمدينة بينما يستعد لعملية عسكرية ضد مقاتلين إسلاميين في ثاني اكبر مدينة في ليبيا.

وقتل ما لا يقل عن 230 شخصاً منذ شن الجيش تسانده قوات موالية للواء السابق خليفة حفتر هجوما على جماعات إسلامية في بنغازي الواقعة بشرق البلاد في إطار الفوضى التي انزلق اليها البلد المنتج للنفط قبل ثلاث سنوات بعد الإطاحة بمعمر القذافي.

وأعلن الجيش إنه استعاد بضع ثكنات في بنغازي كان إسلاميون قد سيطروا عليها في أغسطس الماضي رغم أن القتال مستمر في أجزاء أخرى من المدينة.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم هيئة أركان القوات المسلحة "رئيس الأركان يطلب من جميع سكان حي الصابري مغادرته بحلول الساعة12:00 ظهراً (يوم الاثنين).

والحي هو أهم منطقة تجارية في بنغازي ويوجد به الميناء البحري الذي تصل اليه واردات القمح والبنزين.

و في وقت سابق قال الجيش إن أعضاء جماعة أنصار الشريعة المتشددة فروا من هناك بعد أن استولى الجيش على أحياء أخرى.

ومن ناحية أخرى أخلت جمعية الهلال الأحمر المستشفى الرئيسي للولادة في بنغازي لأن الاطباء والممرضات يجدون صعوبة في الوصول اليه للعمل بسبب القتال في محيط المستشفى.

وقالت السلطات الطبية إن ستة أشخاص آخرين قتلوا ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية هجوم الجيش إلي 230 .