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إغلاق الحدود بين باكستان والهند بعد مقتل 60 شخصاً في تفجير

3/11/2014

أعلن مسؤولون أن حصيلة ضحايا تفجير انتحاري وقع في الجانب الباكستاني من الحدود مع الهند ارتفع إلى 60 قتيلا اليوم الاثنين ، فيما أغلقت السلطات من الجانبين الحدود أمام المسافرين وحركة التجارة.

وقال الطبيب كورام شاه زاد في مستشفى "خوركي" إن 12 شخصا آخرين توفوا متأثرين بجروحهم ، ما رفع حصيلة الضحايا من 48 شخصا ليلة أمس الأحد إلى 60 قتيلا اليوم الاثنين .

 وفجر انتحاري ينتمي لحركة طالبان نفسه أمس الأحد مستهدفا حشدا كان متجمعا لمشاهدة المراسم التقليدية لإنزال العلمين عند معبر واجاه الحدودي قرب مدينة لاهور شرقي باكستان .

وقال طاهر جويد خان ، رئيس قوة الرينجرز شبه العسكرية التي تتولى حراسة الحدود إن أكثر من 130 شخصاً أصيبوا في الهجوم الأسوأ الذى تشهده باكستان منذ شهور.

وقال خان إن المعبر أغلق بشكل مؤقت بعدما عثرت الشرطة على قنبلة أيضا في منطقة انتظار السيارات اليوم الاثنين .

ويمر من المعبر يوميا عشرات المسافرين على متن الحافلات وما يقرب من 300 شاحنة محملة بالبضائع.

يشار إلى أن الهجوم هو الأكثر دموية منذ أن شن الجيش الباكستاني هجوما ضد الإسلاميين المتشددين في معاقلهم بالمنطقة القبلية قرب الحدود مع أفغانستان.

وقتل أكثر من 1100 مسلح خلال أربعة أشهر من الحملة العسكرية التي بدأت في منتصف حزيران/ يونيو، وفقاً للجيش.

ومن ناحيتها عززت الهند إجراءات الأمن على الحدود عقب التفجير الذي أدانه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر حسابه على موقع تويتر ووصفه بأنه "هجوم إرهابي غادر".

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