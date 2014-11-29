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120 قتيلا في هجوم على مسجد في مدينة كانو النيجيرية

29/11/2014

قتل أكثر من 120 شخصا وجرح 270 في هجوم شنه مسلحون مجهولون باستخدام قنابل وأسلحة نارية على مسجد في مدينة كانو أثناء صلاة الجمعة.

وقالت الشرطة إن نحو 15 مسلحا شاركوا في الهجوم على المسجد، وإن الناس الغاضبين تمكنوا من قتل أربعة منهم في حين هرب الباقون.

وأكد مسؤول عن عمليات الإغاثة أن عمال الإغاثة ما زالوا يعملون على تفقد كل مستشفيات المنطقة لإصدار حصيلة شاملة بالضحايا ومعظمهم من المصلين.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية إيمانويل أوجيكو إن "انتحاريين قاما بتفجير عبوتيهما الناسفتين أمام المسجد الكبير في كانو، ثم فتح مسلحون النار على المصلين أثناء فرارهم".

ويدير المسجد الذي استهدف أثناء صلاة الجمعة أمير كانو محمد السنوسي، وهو مجاور لقصر هذا المسؤول الذي يعتبر ثاني أعلى مرجعية إسلامية في البلاد.

وكان السنوسي قد دعا الأسبوع الماضي في خطبته الناس إلى حمل السلاح ومقاتلة جماعة بوكو حرام التي لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

 يذكر أن مناطق شمال شرق نيجيريا شهدت نزوح مليون وخمسمائة ألف شخص فرارا من بوكو حرام.

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