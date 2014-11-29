دمشق: غارات التحالف لم تضعف "تنظيم الدولة"

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي لم تضعف تنظيم الدولة الإسلامية مشيرا إلى أن هذه الغارات لن تحقق هدفها إذا لم تضبط تركيا حدودها.

وبدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مهاجمة أهداف لتنظيم الدولة في سوريا في سبتمبر الماضي، في إطار حملة واسعة للقضاء على التنظيم الذي سيطر على مساحات كبيرة من سوريا والعراق.

وقال المعلم في مقابلة تلفزيونية إن كل المؤشرات تقول إن تنظيم الدولة بعد شهرين من الهجمات الجوية التي يشنها التحالف لم يضعف.

ووفق الوزير فإن الحملة لن تحقق هدفها إذا لم تقم الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بجهد حقيقي لإجبار تركيا على ضبط حدودها، وذكر أن المقاتلين الأجانب في صفوف هذا التنظيم دخلوا سوريا عبر الأراضي التركية.

من جهتها نفت تركيا بقوة اتهامات بدعمها المسلحين بطريقة أو بأخرى من خلال حماسها لمساعدة المعارضة السورية لإسقاط نظام بشار الأسد.

وأضاف المعلم إن الدعوات التركية لإقامة منطقة حظر طيران في شمال سوريا ستؤدي إلى تقسيم البلد وأضاف إن لتركيا أطماعا في الأراضي السورية.

يذكر أن تركيا دعت مرارا لإنشاء منطقة حظر طيران لإقامة مناطق آمنة في سوريا للسماح للاجئين السوريين الموجودين في تركيا بالعودة إلى وطنهم، حيث قوبلت الفكرة بفتور من حلفائها وقال جنرال كبير بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه لم يجر بحث هذه الفكرة.