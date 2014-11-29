جامعة الدول العربية تطرح خطة تنهي احتلال دولة فلسطين

ا لرئيس الفلسطيني محمود عباس "Getty"

خرج وزراء الخارجية العرب في ختام الاجتماع غير العادي، لمجلس جامعة الدول العربية بخطة تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وتتضمن الخطة، التي عرضت اليوم في القاهرة، طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.

وكلف المجلس، في قرار أصدره في ختام أعماله برئاسة موريتانيا وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وفدا وزاريا عربيا مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية)، وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية)، والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.

وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد مجددا التمسك بمبادرة السلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، إذ لازالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.

كما أكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول، التي لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بفلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والإسبانية والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن .

وأعلن رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات، التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بـ"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وتجدر الإشارة، أن مجلس جامعة الدول العربية قرر البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.