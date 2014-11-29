الغنوشي: المرزوقي مستعد لإعادة النظر في مسألة الطعون

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية "Getty"

أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، أن رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد منصف المرزوقي، تعهد بإرجاء مسألة تكليف حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي بتشكيل الحكومة القادمة إلى ما بعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وأضاف الغنوشي، أنه التقى المرزوقي بتكليف من الرباعي الراعي للحوار الوطني، من أجل إقناعه بتوجيه رسالة طمأنة ووضع حد لمسألة تكليف الحكومة وسحب الطعون، التي قدمها في نتائج الانتخابات الرئاسية .

وأوضح أن المرزوقي عبر له عن استعداده لإعادة النظر في مسألة الطعون، وأنه سيعمل على اختصار الآجال فيما يتعلق بإجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ودعا الغنوشي المتنافسين الرئاسيين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي إلى توجيه رسالة واضحة للتهدئة وحملهما مسؤولية الحفاظ على الأمن.