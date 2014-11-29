الجنايات تقضي ببراءة مبارك ومعاونيه في"قضية القرن"

قضت محكمة جنايات القاهرة،اليوم السبت، حكما بالبراءة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في التهم الموجهة إليهم ، والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير،والإضرار بالمال العام.

وتلا المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة جلسة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ملخصا للأحكام الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال وزير داخليته بعدما هدد بمعاقبة كل من يرد الفعل على الأحكام.

وأضاف الرشيدي أنه ما كان ينبغي محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا في قضايا سياسية.

وكان حكم بالمؤبد قد صدر في 2012 في حق مبارك لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته، وتتصدى محكمة النقض هذه المرة بنفسها للفصل في الطعن بالأحكام الصادرة، ويكون حكمها فيه نهائيا ولا طعن عليه.

وأكد رئيس المحكمة، أن أوراق الإحالة في القضية تتضمن 7 اتهامات تصنف كل منها على إنها جناية، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت أوراق القضية بموجب أمري إحالة وأدلة ثبوت.

ولفت الرشيدي أن الحكم في القضية محرر في 1430 صفحة، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للمتوفين المثبت لديه 239 شخصا في 11 محافظة ضمن نطاق الأحداث المرتبطة بالمحاكمة.

وتواجدت قوات الأمن في محيط المحكمة قبل ساعات من جلسة النطق بالحكم النهائي في ظل إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي احتكاكات أو مشادات.